Italia-Kenya: Mattarella, 'collaborazione in settori nevralgici che intendiamo sviluppare'

Nairobi, 14 mar. (Adnkronos) – "I nostri Paesi hanno relazioni eccellenti, consolidate, che sono il segno dell'amicizia tra nostri due popoli. Consideriamo il Kenya un partner di grande importanza per l'Italia, a livello bilaterale ma anche per l'azione che svolge in questa regione così importante nell'Africa e nella comunità internazionale. Altri accordi seguiranno a quelli siglati questa mattina, anche perchè le nostre comunità imprenditoriali hanno stretti elementi di collegamento e di collaborazione molto intensa. Diverse aziende italiane operano qui in Kenya in progetti anche di grande importanza in diversi settori e questo è un segno di collaborazione su punti nevralgici che intendiamo sviluppare in maniera intensa, anche sul piano della realizzazione delle dighe, con il Governo italiano che intende contribuire alla veloce realizzazione superando le difficoltà che sono in via di accantonamento". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologo kenyota William Ruto.

"Il rafforzamento di queste relazioni è stato oggetto dei nostri colloqui di questa mattina improntati alla piena sintonia in questa direzione e sulla linea da percorrere -ha ricordato il Capo dello Stato- Sono lieto di sottolineare il contributo che alcune iniziative italiane danno alle start up kenyote, allo stimolo all'attività imprenditoriale che qui si realizza. La collaborazione scientifica e tecnologica è di grande eccellenza, il centro spaziale di Malindi è un esempio di grande successo che intendiamo continuare congiuntamente con la comune responsabilità, con la comune direzione a sviluppare e fare crescere. Intendiamo intensificare anche la collaborazione culturale tra i nostri Paesi, tra le nostre università, tra i nostri giovani".