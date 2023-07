Italia-Lettonia: Meloni, 'bellissima cooperazione in campo culturale'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Tra Italia e Lettonia c'è una bellissima cooperazione in campo culturale. Le nostre università e i nostri centri di ricerca lavorano sempre di più insieme. Ci sono importanti progetti: per esempio l'Università Tecnica di Riga, principale ateneo della Lettonia, inaugurerà il primo centro di cooperazione italo-lettone, amplierà l'insegnamento della lingua italiana e anche corsi di lettone per la comunità italiana a Riga che comincia a crescere". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro lettone Krisjanis Karins, a margine del bilaterale al Palazzo del governo a Riga.

"Siamo due nazioni che sono molto legate sul piano culturale, sulla loro difesa dell'identità, della tradizione, in un tempo nel quale c'è bisogno di Europa, della nostra civiltà, delle nostre idee e di non disperdere il livello di diritti che abbiamo costruito nel nostro continente", ha aggiunto Meloni.