Italia-Lettonia: Meloni, 'interscambio aumentato del 30%'**

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Italia e Lettonia stanno facendo insieme un lavoro fantastico, l'interscambio è aumentato del 30% e penso si possa fare ancora di più". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro lettone Krisjanis Karins, a margine del bilaterale al Palazzo del governo a Riga.

Con Karins "c'è stato un ampissimo scambio di vedute, come già accaduto in diversi Consigli europei, abbiamo trovato intesa su molte scelte fondamentali che oggi sono richieste all'Europa e alle nostre. Erano 25 anni che un premier italiano non veniva a Riga, sono contenta di aver sanato questa lacuna, e lo dico invitando Karins a Roma quando vorrà, ci sono molte materie che ci trovano sulla stessa lunghezza d'onda".