Italia-Libano: Meloni, 'con Mikati focus su migranti e cooperazione, sostegno Roma'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Al Presidente Najib Mikati ho confermato il sostegno dell'Italia alla sicurezza e alla stabilità del Libano. Molto apprezzata la nostra partecipazione in UNIFIL. Abbiamo discusso di politiche migratorie e di come accrescere la nostra cooperazione in campo economico ed energetico". Lo scrive in un tweet Giorgia Meloni, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro ad interim libanese.