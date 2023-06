Dopo aver cantato a squarciagola Mon Amour di Annalisa al Pride di Milano, Elly Schlein è stata pizzicata a Campovolo durante Italia Loves Romagna. Questa volta, la segretaria del Pd si è scatenata con le canzoni di Max Pezzali.

Elly Schlein scatenata: pizzicata mentre canta Max Pezzali

A quanto pare, Elly Schlein va matta per la musica italiana. Dopo la performance al Pride di Milano insieme ad Alessandro Zan sulle note di Mon Amour di Annalisa, la segretaria del PD si è scatenata ad Italia Loves Romagna con le canzoni di Max Pezzali.

Elly Schlein a Campovolo per Italia Loves Romagna

Da quando è stata eletta segretaria del PD, Elly Schlein è diventata popolare. Prima di questo momento, il grande pubblico non sapeva neanche chi fosse. E’ normale, quindi, che adesso abbia i riflettori puntati addosso. Non a caso, è stata pizzicata ad Italia Loves Romagna, in mezzo alle quarantamila persone accorse a Campovolo per partecipare alla manifestazione benefica.

Elly Schlein: la passione per la musica italiana

Da Annalisa a Max Pezzali: a quanto pare, Elly Schlein ha una grande passione per la musica italiana e non fa distinzione tra i diversi generi. Non solo, anni fa era impensabile vedere un segretario del PD scatenarsi ad una manifestazione pubblica, quindi è chiaro: i tempi sono davvero cambiati.