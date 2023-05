Il concerto benefico per l’Emilia Romagna, Italia Loves Romagna, si terrà al Campovolo di Reggio Emilia il prossimo 24 giugno, con il supporto del ministero della Cultura. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a tutte le popolazioni colpite dalla recente alluvione; l’appuntamento è stato annunciato da Gianmarco Mazzi, Sottosegretario di Stato al Ministero della cultura.

Concerto benefico: gli artisti presenti

Al momento non è dato sapere con certezza quali saranno gli artisti presenti al concerto benefico. Virgilio Notizie però fa qualche ipotesi e menziona Luciano Ligabue (icona del Campovolo), Zucchero, ma potrebbe esserci anche Laura Pausini che ha peraltro annunciato una raccolta fondi per le vittime dell’alluvione. Le conferme sui nomi dovrebbero arrivare tra qualche giorno. Italia Loves Romagna si svolgerà a undici anni di distanza da Italia Loves Emilia, maxi concerto del 2012 organizzato per aiutare le popolazioni colpite all’epoca dal sisma.

Vasco Rossi: “Siamo gente che non molla mai”

Come informa Open, sarà Rimini la città in cui Vasco Rossi aprirà il suo nuovo tour il prossimo 2 giugno; la seconda tappa sarà Bologna. Al Resto del Carlino, l’artista originario di Zocca ha voluto esprimere un pensiero ai suoi corregionali, affermando che sta per arrivare “in quella terra straordinaria e generosa che è l’Emilia-Romagna, ultimamente ferita da un’alluvione spaventosa. Ma ho fiducia nei miei conterranei, siamo gente che non molla mai”. E inoltre: “Io sto arrivando, noi musicisti possiamo cercare di portare un po’ di gioia ed è quello che faremo tra qualche giorno allo stadio di Rimini. Non vedo l’ora”.