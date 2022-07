Italia-Mozambico, Mattarella: futuro Africa ed Europa è comune

Milano, 5 lug. (askanews) – “Grazie per l’accoglienza calorosa e amichevole riservata a me e alla delegazione che mi accompagna” e che “riflette la profonda amicizia e i comuni interessi che legano i nostri Paesi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in conferenza stampa congiunta a Maputo con il presidente del Mozambico Filipe Jacinto Nyusi.

“I nostri rapporti raffigurano un esempio – ha sottolineato Mattarella – di quello che insieme possono costruire Africa ed Europea il cui avvenire secondo l’Italia è necessariamente comune”.