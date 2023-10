Italia-Mozambico: Meloni, 'collaborazione eccellente ma si può fare di più'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "E' una visita sicuramente breve, avrei voluto essere qua più lungo ma c'è una situazione non facile a livello internazionale. Ho preferito comunque non far mancare la mia presenza perché le nostre sono nazioni che hanno un lunghissimo ...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "E' una visita sicuramente breve, avrei voluto essere qua più lungo ma c'è una situazione non facile a livello internazionale. Ho preferito comunque non far mancare la mia presenza perché le nostre sono nazioni che hanno un lunghissimo portato di cooperazione, sono legate da una amicizia profonda che si basa su un partenariato unico, frutto anche del ruolo di mediazione che l'Italia svolse per porre fine alla guerra civile". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Presidente del Mozambico Filipe Nyusi.

Con Nyusi, ha rimarcato la premier al termine dell'incontro, "abbiamo avuto un lungo e cordiale colloquio, abbiamo fatto il punto sull'eccellente collaborazione e siamo d'accordo che si possa fare di più. Il Mozambico ha enormi prospettive e potenzialità, ha un ruolo molto importante sul piano geostrategico per l'area dell'Indo-pacifico la cui stabilità è fondamentale. I nostri rapporti commerciali sono molto solidi, l'Italia ha un ruolo significativo dal punto di vista infrastrutturale, e possono allargarsi a nuove e maggiori forme di cooperazione".

Meloni ha dunque sottolineato che, oltre che sul fronte energetico -"fiore all'occhiello" della cooperazione tra i due Paesi- ci sono prospettive anche per l'agricoltura, su cui "il know how e la tecnologia italiana possono aiutare le aziende" locali e il turismo su cui c'è "un potenziale incredibile e straordinario e siamo pronti a lavorare insieme", ha detto ancora Meloni ricordando di aver visitato il Mozambico in passato anche come turista.