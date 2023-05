Italia-Norvegia: Mattarella, 'lunga amicizia, accrescere collaborazione'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "L'intendimento di questa visita è accrescere la collaborazione" tra Italia e Norvegia. Un'amicizia "lunga, che affonda nella storia e che vede una collaborazione positiva sull'agenda internazionale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza della collettività italiana nel Regno di Norvegia.

Un impegno, quello del presidente, che si affianca a quello della comunità italiana in Norvegia: "Voi esprimete l'Italia in Norvegia e questo è un contributo decisivo all'amicizia e alla crescita della relazioni bilaterali. Vi ringrazio per quello che fate, per la presenza dell'Italia che assicurate in questo Paese che è alleato e soprattutto amico".