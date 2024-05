Italia Ospite d'onore alla Buchmesse, Mazza: programma che unisce

Francoforte, 28 mag. (askanews) – “Dopo mesi di lavoro fatti di intensità, di passione, di ostacoli da superare, di artisti da convincere, di contratti importanti da mettere a terra come si dice abitualmente. E adesso ci siamo finalmente, dopo 36 anni di Italia torna a essere Paese Ospite d’onore a Francoforte, noi portammo fortuna in quella prima volta alla Buchmesse, infatti da allora ogni anno c’è stato un Paese diverso Ospite d’onore, e la fiera ha portato fortuna a noi stando ai dati ufficiali dello studio di AIE il mercato è cresciuto del 412 per cento, auspichiamo che quest’anno con questa nostra seconda presenza, magari in un lasso temporale un po’ più breve di 36 anni, si possa avere un’altra crescita significativa”. Il commissario styraordinario del governo Mauro Mazza ha aperto così il proprio intervento alla presentazione del programma della partecipazione dell’Italia come Paese Ospite d’onore alla Buchemsse 2024 di Francoforte.

“Oggi – ha aggiunto Mazza – presentiamo un programma sotto il motto Radici del Futuro, che abbiamo lanciato insieme con il video emozionale, alcuni mesi fa. Ora mi piace rilanciare con voi un altro slogan di quattro parole: la cultura che unisce. E oggi, soprattutto oggi, c’è n’è davvero bisogno. Nel lavoro fatto finora non abbiamo rinunciato la nostra identità, ma abbiamo sempre avuto presente che ci rivolgiamo agli editori, agli editori dei lavori di tutto il mondo. Lo stesso padiglione è lì ha dimostrato, una grande piazza italiana progettata da Stefano Boeri”.