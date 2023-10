Italia Paese ospite d'onore alla Buchmesse 2024: il video di presentazione

Francoforte, 23 ott. (askanews) – Si intitola “Radici nel futuro” e vuole essere una celebrazione plurale della letteratura e della cultura italiana, con tutte le sue molte e diverse voci, dalla tradizione alle avanguardie. È lo spirito della partecipazione italiana alla Buchmesse di Francoforte per il 2024, che vede l’Italia come Paese ospite d’onore. Questo il video che presenta e promuove il progetto del nostro Paese per la fiera del libro del prossimo anno, che il commissario governativo Mauro Mazza ha lanciato proprio da Francoforte. Alla cerimonia presenti anche l’ambasciatore Armando Varricchio, il presidente dell’Aie Innocenzo Cipolletta, il direttore della fiera Jurgen Boos e la giornalista Incoronata Boccia, che ha letto un messaggio del ministro Gennaro Sangiuliano.