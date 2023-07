Italia-Paraguay, Mattarella: collaboriamo per tutela diritti umani

Asuncion, 7 lug. (askanews) – “Abbiamo parlato della collaborazione da sviluppare tra i nostri Paesi; l’economia paraguaiana è stabile e solida e questo incoraggia le nostre imprese e la nostra intenzione di sollecitarle a un impegno comune di collaborazione con le imprese paraguaiane. Vi sono settori di grande importanza. Come il presente Abdo ha ricordato, il Paraguay ha una produzione di energia interamente pulita, interamente rinnovabile che lo pone all’avanguardia di questo fronte fondamentale a tutela del clima nel mondo e di un passaggio graduale ma veloce a fonti di energia rinnovabili che non producono più inquinamento nell’atmosfera. Questo è un fronte sul quale, pure, la collaborazione fra Paraguay e Italia può essere sviluppata ampiamente, in maniera concreta e intensa. Vi sono collaborazioni su tanti versanti che intendiamo sviluppare, anche su quello culturale e su quello della sicurezza contro la corruzione e la criminalità organizzata. Vi è una grande collaborazione in questo e tutto questo richiama il fondo, l’elemento fondamentale della nostra amicizia: la tutela dei diritti umani, la tutela della democrazia, la volontà di di pace e di collaborazione nella comunità internazionale”.

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa congiunta ad Asuncion con il presidente paraguaiano Mario Abdo Benitez, nel corso della sua visita ufficiale in Paraguay.