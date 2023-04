Italia-Polonia: Mattarella, 'non dimentichiamo contributo a nostra libertà a Montecassino'

Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) - L'amicizia tra Italia e Polonia "è stata consacrata a Montecassino, non dimentichiamo il contributo per la nostra libertà che i giovani polacchi hanno offerto in quella battaglia importante per l'esito della seconda Guerra mondiale in Ital...

Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) – L'amicizia tra Italia e Polonia "è stata consacrata a Montecassino, non dimentichiamo il contributo per la nostra libertà che i giovani polacchi hanno offerto in quella battaglia importante per l'esito della seconda Guerra mondiale in Italia. È stato per me un grande onore essere presente quattro anni fa con il Presidente Duda a Montecassino al cimitero e lo sarà anche l'anno venturo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro a Varsavia con l'omologo polacco, Andrezej Duda.

"L'anno prossimo -aveva sottolineato in precedenza quest'ultimo- avremo l'ottantesimo anniversario della battaglia di Montecassino, un evento storico importante per tutti i polacchi, e vorremmo onorare la memoria dei nostri eroi. Ho voluto ringraziare il Presidente Mattarella che ha voluto essere insieme a me per celebrare i 75/mo anniversario della grande battaglia e il Presidente ha promesso che spera di essere con me anche l'anno prossimo. È un elemento molto importante per l'amicizia italo-polacca".