Italia, crescono povertà assoluta e disuguaglianze: i dati rispetto al resto d'Europa

Secondo un rapporto dell’ ‘Ufficio statistico dell’Unione europea oltre il 60% delle famiglie italiane fa fatica ad arrivare a fine mese; praticamente due nuclei su tre, quando la media si assesta intorno al 45% . Il confronto è severo specialmente con le altre grandi economie dell’Unione Europea : la Spagna è in un range tra il 45% e il 60% circa, la Francia tra il 35% e il 45%, la Germania meno del 25%, ben al di sotto della media UE.

In cima alla classifica svetta la Germania seguita da Svezia e Finlandia; fanalino di coda sono Bulgaria e Grecia. La maggior parte degli altri Paesi fanno meglio di noi. Si assesta intorno al 20% la quota di persone a rischio povertà in Europa. La media è lievemente più alta in Italia: quasi il 25% pari a 15/mln circa di cittadini. Soffrono Romania (34%) e Bulgaria (32%) mentre le rilevazioni più basse sono state registrate in Slovenia e Rep Ceca. In base al sesso le donne sono rappresentate più degli uomini, con differenze più sostenute in Lettonia e Lituania. Genera senz’altro preoccupazione l’età di queste persone in povertà : in Italia quasi il 30% non ha ancora raggiunto la maggiore età , il quarto risultato peggiore in Europa. Per chi invece appartiene alla fascia d’età 18/65 anni la percentuale del 25% rappresenta una delle più alte in Europa, mentre oltre i 65 anni è del 20%.

Il report denuncia un ulteriore aumento della povertà assoluta e delle disuguaglianze in Italia dove oltre 2 milioni di famiglie vivono in povertà assoluta. Questo peggioramento è ascrivibile in buona parte alla decisa accelerazione dell’inflazione. L’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma più alta al Sud: 11% circa a fronte del 10% per cento del 2021, con un picco nel Sud, seguito dal Nord-est, poi dal Nord-ovest e infine dal Centro.

Lo scorso anno il 18% delle famiglie italiane pagava un affitto e il 73% circa per cento aveva una casa di proprietà. Le famiglie povere in affitto sono quasi un milione e rappresentano il 45% di tutte le famiglie in condizioni precarie, con un’incidenza di povertà incondizionata del 21% per cento contro il 5% di quelle che vivono in casa di proprietà. Un anno fa erano ancora finanziati il fondo contributo affitto e quello per morosità incolpevole; inoltre 7 giovani su 10 in Italia vivono a casa dei genitori, battuti solo da Croazia, Slovacchia e Portogallo. Il Rapporto conferma infine che l’incidenza della povertà assoluta diminuisce al crescere del titolo di studio della persona di riferimento della famiglia.