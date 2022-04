L’Italia riaprirà l’ambasciata a Kiev dopo Pasqua: è quanto annunciato dal ministro degli Esteri Luigi di Maio nel corso di un’intervista.

In occasione di un’intervista rilasciata a 24 Mattino su Radio 24, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha confermato che l’Italia riaprirà l’ambasciata a Kiev.

Nello specifico, il Governo italiano ha intenzione di provvedere alla riapertura dell’ambasciata situata a Yaroslaviv Val dopo Pasqua, in virtù del ritiro delle truppe russe dalla capitale.

Durante l’intervista, infatti, il ministro degli Esteri ha spiegato: “Passeremo la Pasqua anche lavorando per riportare l’ambasciatore italiano a Kiev in sicurezza. Subito dopo Pasqua sarà pienamente operativa e sarà un altro segnale per dire che siamo vicini alle istituzioni ucraine”.

A proposito della riapertura dell’ambasciata, nei giorni scorsi, il titolare della Farnesina aveva dichiarato: “La riapertura avverrà non prima di un’analisi di sicurezza sul terreno, che stiamo facendo, e un coordinamento con tutti i nostri partner e alleati per poterlo fare non dico tutti insieme nello stesso momento, ma di aderire a una iniziativa che riporta le sedi diplomatiche a Kiev.

Riportare l’ambasciatore Pier Francesco Zazo a Kiev è un grande segnale che ci permette anche di essere più vicini alle istituzioni ucraine e al popolo ucraino”.

Nel pomeriggio di venerdì 15 aprile, poi, Di Maio ha spiegato di aver avuto un colloquio con l’ambasciatore italiano a Kiev, spiegando: “Poco fa ho finito di parlare con l’ambasciatore Zazo, nostro ambasciatore in Ucraina, che è arrivato a Kiev poco fa: ha appena riaperto la nostra ambasciata a Kiev, che sarà operativa da lunedì dopo che in queste settimane la rappresentanza diplomatica ha operato dalla città occidentale di Leopoli.

È il simbolo dell’Italia che crede nel dialogo”.

Di Maio sull’indipendenza dal gas russo e sull’espulsione di 18 diplomatici UE da Mosca

In relazione ai rapporti dell’Italia con Mosca, invece, il ministro Di Maio ha commentato a Zapping, su Radio 1, l’espulsione dei 18 diplomatici europei annunciata dal Cremlino nel pomeriggio di venerdì 15 aprile.

In considerazione dell’iniziativa del Governo della Federazione Russa, Di Maio ha dichiarato: “Ci aspettiamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, l’espulsione di diplomatici italiani da Mosca, in risposta alla nostra espulsione di 30 russi con passaporto diplomatico annunciata il 5 aprile scorso per motivi di sicurezza nazionale.

L’espulsione dei membri della delegazione europea da Mosca è la risposta alle espulsioni da parte dell’Ue di qualche settimana fa. Ci aspettiamo una stessa azione da Mosca per quanto riguarda i diplomatici italiani, ha anticipato il ministro, ribadendo comunque la necessità di «non chiudere il canale con Mosca”.

Sugli sforzi compiuti dall’Italia per rendersi indipendente dal gas russo, invece, il ministro ha affermato che il Paese è “ottimista” sull’energia, anche in considerazione dell’accordo sul gas firmato lunedì 11 aprile con l’Algeria. Il patto siglato ad Algeri, infatti, rappresenta “solo la prima di una serie di accordi che saranno firmati, a partire dalla visita di Draghi della settimana prossima in Congo. Raccoglieremo i frutti della diversificazione, come specificato da Di Maio.