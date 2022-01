Italia’s Got Talent riparte: ecco tutte le novità della nuova edizione

Italia's Got Talent si appresta a ripartire con la nuova stagione nella prima serata del 19 gennaio 2022: ecco tutte le novità del programma.

Italia’s Got Talent apre le porte della nuova edizione, l’inizio ufficiale è previsto per mercoledì 19 gennaio 2022. Tra riconferme e nuovi ingressi, all’interno del talent più amato di sempre non mancheranno certo le sorprese.

Ecco tutte le novità che riguardano la nuova edizione di Italia’s Got Talent.

Italia’s Got Talent riparte: una new entry nella giuria

Mercoledì 19 gennaio 2022 prenderà il via la nuova edizione di Italia’s Got Talent, grandi novità riguardano la giuria. Nello specifico, mentre resta confermata la presenza in giuria di Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, stessa cosa non si può dire per Joe Bastianich, che quest’anno non sarà presente. Il noto chef sarà sostituito in giuria dal cantante Elio, la vera new entry di questa edizione.

Italia’s Got Talent riparte: il ruolo di Lodovica Comello

Lodovica Comello avrà un ruolo di primaria importanza nella nuova edizione di Italia’s Got Talent, quest’anno non solo si occuperà di condurre il programma e commentare le performance, ma avrà anche la possibilità di usare il Golden Buzzer per mandare in finale uno dei concorrenti.

Italia’s Got Talent riparte: gli ospiti della nuova edizione

Sono stati rivelati i nomi di due dei primi ospiti che prenderanno parte alla nuova edizione di Italia’s Got Talent, si tratta di Paola Enogu e Bebe Vio.

La prima è una delle giocatrici più forti nel campo della pallavolo, mentre la seconda una star della scherma.

Italia’s Got Talent riparte: quanti appuntamenti andranno in onda?

La nuova edizione di Italia’s Got Talent prevede la messa in onda di due distinte fasi: nella prima fase si terranno le Audizioni, che saranno effettuate nel corso di otto prime serate; al termine delle audizioni, subentrerà la seconda e ultima fase, ossia quella della finale, prevista per il 23 marzo 2022.

Nella puntata della finale si sfideranno i 12 concorrenti che riusciranno a raggiungere l’ambito traguardo e che punteranno a conquistare l’ambito titolo di Campione di Italia’s Got Talent 2022.