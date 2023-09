Italia-S. Sede: Magi, 'rivedere Concordato per dare inoptato 8xmille a Stato'

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "Oggi 20 settembre si celebra la Breccia di Porta Pia, uno degli eventi storici più importanti del nostro Paese ma completamente dimenticato da cittadini e istituzioni. E allora, noi di +Europa, che crediamo profondamente nella laicità dello Stato, pensiamo che sia ora di rivedere i Patti lateranensi e modificare il concordato a partire dalla gestione dell’8xmille. Attualmente infatti l’inoptato dei contribuenti va alla Chiesa: bisognerebbe mettere fine a questo tacito e spesso involontario finanziamento al Vaticano e far sì che le risorse di chi non sceglie la destinazione dell’8xmille vadano allo Stato". Così Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa.

"Nel momento in cui la laicità diventa il discrimine tra il mondo libero e quello retto da regimi autocratici come la Russia di Putin, l’Iran degli Ayatollah e l’Afghanistan dei talebani – prosegue -, qui in Italia la Lega vuole imporre il crocifisso negli edifici pubblici sul modello della sharia e la nostra premier avvia la sua crociata al grido di Dio-Patria-Famiglia". "Di fronte a tutto questo, oggi ribadire la laicità delle nostre istituzioni, con una iniezione di liquidità nelle casse dello Stato è più che mai opportuno. Su questo presenteremo nei prossimi giorni una proposta in Parlamento", conclude Magi.