Italia-Slovacchia: Mattarella, 'rapporti eccellenti, bene intese su energia'

Bratislava, 20 apr. (Adnkronos) – Tra Italia e Slovacchia "abbiamo tanti fronti di collaborazione davvero eccellenti e molto efficienti sul piano economico. Il nostro interscambio è rilevante e contiamo di accrescere la collaborazione commerciale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologa slovacca Zuzana Caputova, in occasione della sua Visita ufficiale.

"Abbiamo -ha aggiunto il Capo dello Stato- una collaborazione culturale di tutto rilievo, cui teniamo molto per la sintonia, anche su questo piano, che intercorre fra i nostri Paesi. Abbiamo una collaborazione importante tra le Forze dell’Ordine e tra le magistrature. Un punto importante è stato realizzato proprio in queste ore, con le tre intese sul fronte dell’energia, con un impegno di collaborazione crescente tra Slovacchia e Italia, così come sul fronte delle rinnovabili, che è un tema da coltivare con molta concretezza e con rapidità".

"Abbiamo parlato di diverse questioni con la Presidente, ma quello che desidero sottolineare è la sintonia che abbiamo registrato su tutti i capitoli affrontati. È una dimostrazione -ha concluso Mattarella- della vicinanza che, sul piano politico, su quello economico e su quello culturale si registra tra Slovacchia e Italia, con l’assicurazione e la garanzia di intendimento di collaborazione costante per il futuro".