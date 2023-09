“Italia sostenibile, a che punto siamo?” Al via la Settima edizione del Forum Sostenibilità

“Italia sostenibile, a che punto siamo?” Al via la Settima edizio...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Il prossimo 14 settembre, in presenza dal Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos, a Roma, torna il Forum della Sostenibilità di Comunicazione Italiana (). L’evento, giunto alla settima edizione, intende porsi come punto di riferimento nei dibattiti sulle strategie e le sfide della sostenibilità in ambito manageriale e sociale. Attraverso il contributo di ospiti d’eccezione dal mondo Corporate, il Forum proverà a fare il punto sull’attuale impegno delle aziende nel contribuire a una società, un’economia e un management più sostenibili.

Numerosi i temi che saranno affrontati: dall’inclusione degli obiettivi Esg nelle strategie di business al contributo delle aziende alla lotta ai cambiamenti climatici, dalla misurazione dell’impatto sociale delle imprese al contributo del People Management alla direzione 'sostenibile' di un’azienda. La giornata avrà inizio con un panel di apertura dal titolo 'Italia sostenibile, a che punto siamo?', in cui interverranno figure apicali di realtà tra loro diversificate per fare il punto sullo stato di salute del Paese su questi temi, e su quello che può essere l'apporto delle aziende, pubbliche e private, alla promozione di una cultura della sostenibilità. Sei le aziende coinvolte, Arriva Italia, Enac, Istat, Liomatic, MM e Nieco, che interverranno coordinate dal moderatore Gian Luca Spitella, direttore Comunicazione di Arera.

Seguiranno altre sessioni quali Talk Show, Innovation Speech e Tavoli tematici a porte chiuse, che vedranno l’intervento di Head of Sustainability, direttori Public Affairs, responsabili Csr, Hr Director e altri ruoli chiave del mondo Corporate. Tra le numerose aziende che interverranno, Sanpellegrino, Unipol, Ac Milan, Air France, Samsung, Renault Italia, Google Cloud, L'Oréal Italia, Anas, Enel, Flixbus, Iveco Group, Uber, e molte altre.

Il Forum si concluderà il 15 settembre, a Ischia, con un ultimo Talk Show dal titolo 'Smart Mobility e sostenibilità territoriale, motore per la crescite economica: il ruolo strategico delle aziende', l’atto di inizio dell’undicesima edizione del Forum Sailing Cup, il principale evento esperienziale e di networking di Comunicazione Italiana. L’evento è realizzato in collaborazione con il Main Media Partner Adnkronos, i Content Partner Nieco, Spencer&Lewis e Uvet Gbt, i partner Federdistribuzione, Grant Thornton, Kmoving, Sorgenia, Zurich Bank Italia, Sproutworld, nCore Hr, Risorse, Advice Group, AssoBenefit, Eco in Città e Pentapolis Group e il Media Partner Fasi.eu. Le sessioni saranno registrate e rese presto disponibili su comunicazioneitaliana.TV.