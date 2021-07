Italia-Spagna, Spinazzola canta da casa con il figlio Mattia l’inno nazionale “Fratelli d’Italia”

Il difensore Leonardo Spinazzola, a casa dopo l’infortunio, ha cantato insieme al figlio Mattia l’inno nazionale prima dell’inizio di Italia-Spagna.

Il giocatore della nazionale Leonardo Spinazzola, infortunato durante la partita Italia-Belgio, e suo figlio Mattia hanno cantato insieme l’inno italiano a pochi minuti dall’inizio della semifinale di Euro 2020 Italia-Spagna.

Poco prima del fischio d’inizio della semifinale Italia-Spagna, il calciatore della Roma e titolare della nazionale azzurra Leonardo Spinazzola ha cantato insieme al figlio Mattia l’inno nazionale, Fratelli d’Italia.

La scena è stata immortalata in un video rapidamente diventato virale sui social: le immagini mostrano il piccolo Mattia vicino al suo papà, disteso sul divano in quanto reduce dall’infortunio subito durante il match Italia-Belgio, disputato venerdì 2 luglio.

In questo contesto, il calciatore incoraggia il figlio a cantare con lui l’inno italiano.

Con il supporto del padre, quindi, il bambino intona Fratelli d’Italia con voce emozionata e immensa tenerezza mentre Leonardo Spinazzola gli suggerisce le parole da pronunciare e agita le mani per dare ritmo al piccolo. Intanto, Mattia appare estremamente divertito da quel suo imitare il padre, ripetendo attentamente ogni sua parola riproducendo la medesima intonazione.

Come dimostra il video che lo ritrae a riposo e in compagnia del figlio Mattia, Leonardo Spinazzola non ha potuto essere in campo con i suoi compagni di squadra in occasione delle fasi conclusive degli europei a causa dell’incidente che lo ha coinvolto durante la partita Italia-Belgio.

Dopo l’infortunio, infatti, il difensore ha dovuto abbandonare la competizione in quanto il danno riportato non riguardava un problema di natura muscolare bensì la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra.

In seguito alla rottura del tendine di Achille della gamba sinistra, Leonardo Spinazzola si è sottoposto a un intervento di ricostruzione della cartilagine che è stato effettuato in Finlandia.

L’operazione ha avuto esito positivo e, già poche ore dopo l’esecuzione della procedura medica, il calciatore ha inviato un messaggio dal letto di ospedale, assicurando: “Tornerò presto, è iniziato il conto alla rovescia”.

I tempi di recupero previsti, tuttavia, saranno particolarmente lunghi e il difensore non potrà fare ritorno in campo prima del mese di febbraio del 2022. Una simile circostanza costringerà Spinazzola a non poter partecipare alla maggior parte della stagione calcistica con la Roma di Mourinho che, secondo quanto stabilito dal regolamento, verrà risarcita dalla Fifa per l’incidente avvenuto.