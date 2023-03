Italia-Spagna: Tajani, 'rinforzare legami storici'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Possiamo organizzare missioni congiunte Italia-Spagna in America Latina, senza farci concorrenza ma lavorando insieme per avere un Europa più forte. Italia e Spagna, insieme, devono fare un salto di qualità nel continente, rinforzando legami storici&qu...

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Possiamo organizzare missioni congiunte Italia-Spagna in America Latina, senza farci concorrenza ma lavorando insieme per avere un Europa più forte. Italia e Spagna, insieme, devono fare un salto di qualità nel continente, rinforzando legami storici". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al 19esimo Foro di Dialogo Italia Spagna in corso a Roma.

"A Napoli si parla l'italiano più simile allo spagnolo – ha aggiunto Tajani -Condividiamo l'interesse per la pace nel Mediterraneo, siamo insieme nella missione Onu, siamo soddisfatti di lavorare insieme e penso che dobbiamo essere più presenti nel Mediterraneo, spiegando che è più grande, guardando anche all'Egitto, a Suez, possiamo fare di più per la pace e possiamo parlare anche con gli arabi, grazie alla nostra flessibilità".

"Il primo imperatore spagnolo è stato Traiano – ha ricordato – Chiese al padre se un imperatore spagnolo potesse diventare imperatore romano. Il padre gli disse di sì, perché Roma è un'ideale. Anche l'Europa lo è. Bisogna lavorare insieme, perché il passato è il futuro. Dobbiamo lavorare di più anche dal punto di vista della cooperazione militare. La nostra presenza è portatrice di pace. La nostra amicizia non è formale e ci permetterà di raggiungere risultati positivi, sia per noi, che per l'Europa, e anche per il Mediterraneo".