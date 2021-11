Italia-Svizzera, Cts vieta capienza al 100% allo stadio Olimpico

Il Cts ha vietato l’innalzamento della capienza al 100% allo stadio Olimpico in occasione della partita di qualificazione ai Mondiali, Italia-Svizzera.

Il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha stabilito che la capienza massima del pubblico presso lo stadio Olimpico di Roma non verrà aumentata fino al 100% in occasione della partita Italia-Svizzera. Il match di qualificazione ai Mondiali di calcio è stato programmato per il prossimo sabato 12 novembre e potrà beneficiare di un aumento della capienza minimo: la soglia è stata innalzata dal 60% attualmente previsto al 75%, già approvato per Atp Finals di tennis che si terranno a Torino il prossimo 14 novembre.