Italia-Svizzera, i dati social della seconda partita della Nazionale agli Europei 2020

La MarTech company CreationDose ha analizzato i contenuti di Instagram, Twitter e TikTok per capire quali fossero i trend social durante Italia-Svizzera.

La vittoria dell’Italia contro la Svizzera agli Europei di calcio 2020 ha senz’altro scatenato i nostri connazionali sui social network, inondandoli con una moltitudine di post, immagini e video dia durante che dopo il match. Ma quali sono i trend social che emergono da questa mole di dati web? A rispondere a questa domanda ci ha pensato CreationDose, MarTech company che ha raccolto e analizzato i contenuti di Instagram, TikTok e Twitter per tracciare il comportamento degli utenti e per individuare i trend più seguiti durante la partita contro la nazionale elvetica.

Italia-Svizzera, i dati social della seconda partita della Nazionale agli Europei

Sono oltre 73 mila i contenuti campione che CreationDose ha esaminato durante e dopo la partita degli Europei, sfruttando il sistema di Business Intelligence ResearchDose. A tal proposto, il fondatore e Ceo di CreationDose Alessandro La Rosa ha dichiarato: “Dai dati analizzati emerge che i Millennial sono i più attivi su Instagram e TikTok durante i match, mentre la Generazione Z preferisce realizzare video più strutturati prima e dopo l’incontro.

[…] Analizzare i contenuti condivisi ci permette di effettuare analisi comparate e fornire ai brand informazioni utili per le loro strategie”.

Utilizzando inoltre un innovativo sistema di logo detection, è stato inoltre possibile individuare il numero di maglie della Nazionale italiana presenti all’interno dei diversi contenuti pubblicati sui social network.

Su un campione di 16.375 post, sono state individuate 1.547 maglie.

Italia-Svizzera, i dati social della partita: le piattaforme utilizzate

A primeggiare tra i social network utilizzati durante la partita Italia-Svizzera è sicuramente TikTok, i cui utenti hanno utilizzato l’hashtag #Euro2020 quasi due miliardi e mezzo di volte. Sempre su TikTok si sono inoltre registrate 164.845 visualizzazioni e 139 condivisioni in media nella stessa fascia di tempo. Per quanto riguarda Instagram invece, emerge come tra le ore 20:00 e le ore 23:30 del 16 giugno 2021, gli utenti hanno realizzato 50.889 contenuti a tema Euro2020.

Sulla questione, il Partner & Advisor di CreationDose Jacopo Paoletti ha spiegato: “I social riflettono gli stati d’animo degli utenti, le loro emozioni più vere. […] Grazie all’analisi effettuata su Twitter emerge infatti il coinvolgimento dei tifosi nei momenti più salienti, come quelli dei goal, ma soprattutto negli attimi di incertezza legati ad eventi inaspettati. È infatti proprio in questi ‘micromoments’ che i social vengono popolati dai tifosi per commentare e confrontarsi con la propria community di appartenenza”.

Italia-Svizzera, i dati social della partita: le fasce d’età analizzate

Altro aspetto importante analizzato da CreationDose è quello sulla distribuzione delle varie fasce anagrafiche sui social durante la partita. Stando a quanto rilevato, infatti, la fascia d’età 25-34 risulta essere più interessata alla condivisione di contenuti durante gli eventi sportivi rispetto agli appartenenti alla Generazione Z.

Per quanto riguarda le modalità con cui si usufuisce del social, emerge come su TikTok e Instagram vi sia per lo più un sentimento neutrale, con singoli picchi di gioia. Gli utenti presenti su Twitter invece hanno mostrato un’attività maggiore nel momenti di entusiasmo dopo i goal o di azioni inaspettate.

Italia-Svizzera, la precedenta analisi su Italia-Turchia

CreationDose si è occupata anche dell’analisi dei dati social per la precedenta partita Italia-Turchia, dalla quale è emerso che dalle ore 19:00 alle ore 23:00 dell’11 giugno 2021 gli utenti hanno realizzato 62.272 contenuti, tra foto e video.

In quell’occasione è inoltre emerso che la più alta percentuale di tifosi appartiene alla fascia d’età dei Millennial con il 60,8 %, rispetto al 19,1% della fascia d’età compresa tra i 18 e i 24 anni e al 19,2% della fascia 35-44 anni.