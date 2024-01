Italia-Turchia, Meloni da Erdogan. Focus su M.O. e migranti

Istanbul, 19 gen. (askanews) – Missione in Turchia per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che incontrerà il presidente della Repubblica Erdogan a Istanbul.

Si tratta della prima visita in Turchia per la premier dopo i colloqui tra i due leader avvenuti a margine degli incontri multilaterali, il vertice punta a confermare la strategicità del partenariato, a livello bilaterale, nel bacino del Mediterraneo e in ambito Nato, con un focus su Medioriente e migranti, ma non mancherà anche un confronto sull’invasione russa dell’Ucraina, alla luce della Presidenza italiana del G7.