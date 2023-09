Italia-Ungheria: Meloni, 'bene incontro con Orban, intensificare dialogo e relazioni'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Incontro con il Primo Ministro ungherese Viktor Orban a margine del Vertice sulla demografia a Budapest, per intensificare il dialogo politico e le relazioni economiche bilaterali tra le nostre Nazioni, anche in vista della Presidenza di turno ungherese del Consigli...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Incontro con il Primo Ministro ungherese Viktor Orban a margine del Vertice sulla demografia a Budapest, per intensificare il dialogo politico e le relazioni economiche bilaterali tra le nostre Nazioni, anche in vista della Presidenza di turno ungherese del Consiglio dell'Unione europea, prevista per il secondo semestre 2024". Così in un tweet la premier Giorgia Meloni.