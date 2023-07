Italia-Usa: Calovini (Fdi), 'visita Meloni successo sotto ogni punto di vista'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "La visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Washington è stata un successo sotto ogni punto di vista e ha certificato la grande credibilità del presidente del Consiglio negli affari internazionali. Ciò che emerge in modo chiaro è come gli Stati Uniti e l’Italia siano due nazioni storicamente alleate e amiche e come dinnanzi ai vari dossier si confrontino in modo franco e alla pari". Lo ha detto Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in commissione Esteri.

"In un contesto di tensioni internazionali come quello che stiamo vivendo è positivo che Roma e Washington siano allineate su temi di estrema attualità e rilevanza come la guerra in Ucraina, l’importanza del Mediterraneo e i nuovi equilibri nell’Indo-pacifico – ha continuato -. L'Italia persegue il proprio interesse nazionale al fianco degli storici alleati come gli Usa che riconoscono al nostro governo capacità, coerenza e autorevolezza". "Il documento ufficiale diramato dalla Casa Bianca riconosce all’Italia un ruolo leader in quei contesti in cui negli anni precedenti non riuscivamo a essere protagonisti. Questa è certamente una svolta cruciale", ha concluso Calovini.