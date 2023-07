Italia-Usa: Conte, 'via Seta? Da premier ho consultato imprenditori non Washington'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – "Questo è un governo molto roboante, quando Meloni era all'opposizione ci ha rimbombato nelle orecchie di agire nell'interesse della tutela nazionale. Quando io ho valutato, da presidente del Consiglio, l'accordo con la Cina per favorire il nostro export, in cui la Cina ha il 20% del mercato globale, quindi una realtà importante, non ho consultato Washington. Ero in ottimi rapporti con Trump, ma non ho chiesto il permesso, ho però consultato i nostri imprenditori e sulla base di quello abbiamo deciso di sottoscrivere l'accordo sulla via della Seta condizionandolo a sostanziali modifiche, che siamo stati gli unici a ottenere". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, rispondendo ai giornalisti sulla visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti e la possibilità che non sia rinnovata l'accordo sulla via della Seta, come chiesto da Washington.

"Sono sorpreso che una presidente patriota, che tutela per autodefinizione l'interesse nazionale, sia venuta in Parlamento prima delle comunicazione al Consiglio europeo e abbia parlato dieci minuti sui rapporti con la Cina e della possibilità di rinnovare questo accordo e non ci abbia fatto capire nulla – ha proseguito il leader pentastellato – e adesso va a Washington per capire se l'Italia deve o meno sottoscrivere questo accordo. E aggiungo che quando lo abbiamo sottoscritto, prima e dopo, noi abbiamo rafforzato la Golden Power, per metterci in condizioni di difendere i nostri interessi strategici vitali".

"Per quanto riguarda, poi, quello che si diranno, immagino che ribadiranno l'amicizia e alleanza e non sudditanza tra Italia e Stati Uniti, e sicuramente il tema della guerra, ahimé, sarà al centro di questo scambio. E non dubito che la presidente Meloni assicurerà gli Stati Uniti e Washington di tutto l'impegno per quanto riguarda produrre armi e munizioni. Purtroppo, siccome per noi le risorse non sono sufficienti, questo significherà continuare a estrarre risorse dalla nostra agenda sociale e ambientale", ha concluso Conte