Italia-Usa: giovedì l'incontro Meloni-Biden, Cina, Ucraina, Nord Africa e G7 tra temi

Washington, 22 lug. (Adnkronos) – Il primo ministro italiano Giorgia Meloni incontrerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden il 27 luglio a Washington per discutere dei "comuni interessi strategici" di Usa e Italia, secondo un annuncio fatto dalla Casa Bianca.

L'incontro tra i due leader toccherà diversi argomenti importanti, tra cui la guerra in Ucraina in corso e la cooperazione transatlantica riguardante la Cina. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato che affronteranno anche gli sviluppi in Nord Africa e la prossima presidenza italiana del G7 nel 2024.