Italia-Usa: Mantovano incontro direttore Cia Burns

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il direttore della Cia, William Joseph Burns, accompagnato dall’ambasciatore degli Stati Uniti d’America, Jack Markell. È stata l’occasione per riconfermare -informa Palazzo Chigi- gli eccellenti rapporti bilaterali tra le rispettive Intelligence e per fare il punto sui principali fronti di crisi internazionali.