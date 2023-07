Italia-Usa: Meloni, 'con Biden smontata falsa propaganda, Roma seria e affidabile'**

Washington, 29 lug. (Adnkronos) - Joe Biden ha cambiato idea su di lei, come è successo? "E' successo che io ero anticipata da una propaganda falsa, che aveva raccontato l'ipotesi di un governo come un disastro delle tenuta dei rapporti internazionali, della tenuta economica e ...

Washington, 29 lug. (Adnkronos) – Joe Biden ha cambiato idea su di lei, come è successo? "E' successo che io ero anticipata da una propaganda falsa, che aveva raccontato l'ipotesi di un governo come un disastro delle tenuta dei rapporti internazionali, della tenuta economica e delle istituzioni. Ma nella realtà quello che è emerso è un governo serio, affidabile, credibile, che pone con determinazione il tema dell'interesse nazionale, senza dimenticare gli interessi nazionali degli altri. Pongo delle questioni di interesse dell'Italia ma cercando anche punti do convergenza con gli interessi degli altri. Quando poniamo il tema del Mediterraneo e dell'Africa non riguarda solo l'Italia ma riguarda il ruolo dell'Occidente e vedono che siamo seri, affidabili e credibili". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista a SkyTg24.