Italia-Usa: Meloni, 'da Biden attenzione su tema Africa e migranti'

Washington, 29 lug. (Adnkronos) – Attenzione da parte di Joe Biden sul dossier Africa, a lungo dimenticato? "Assolutamente sì. Io ho notato una consapevolezza di un tema che, appunto, spiego o cerco di spiegare con dovizia di particolari in ogni contesto multilaterale – l'ho fatto al vertice Nato, l'ho fatto al G7, l'ho fatto al Consiglio Europeo – ma mi pare di riconoscere anche la consapevolezza che l'Italia può giocare in questo un ruolo di portavoce, di leadership, di guida spero proprio per la capacità che ha anche di capire il punto di vista dei Paesi africani". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Skytg24.

"Probabilmente senza il ruolo che l'Italia ha avuto sarebbe stato più difficile raggiungere l'accordo che è stato raggiunto tra Tunisia e Unione europea – rivendica la presidente del Consiglio -. Non solo per l'approccio tunisino, ma anche per quello che l'Unione Europea aveva e che era all'inizio un po’ diverso da quello che noi abbiamo promosso, cioè un approccio pragmatico, capire anche quali sono i rischi che si corrono, quali sono le alternative in campo. E questo è un lavoro che abbiamo fatto noi e alla fine mi pare abbia portato i propri risultati".

"La conferenza sulle migrazioni è un'altra iniziativa sulla quale anche gli Stati Uniti sono stati molto interessati, ci hanno fatto i complimenti. Insomma, ritengono che possa essere molto utile mettere insieme tutti i Paesi del Mediterraneo allargato – quindi non solamente Paesi africani, Unione europea ma anche i Paesi arabi – per ragionare insieme su come si fermano i flussi. Perché poi, purtroppo, attraverso le reti di trafficanti – chi conosce la materia sa – che non corre solamente la mercificazione degli esseri umani, dei migranti. Spesso le stesse organizzazioni si occupano di tratte di droga, di organi, di esseri umani. E quel potere che queste organizzazioni criminali stanno assumendo si rivolta anche contro gli Stati, contro la loro stabilità, particolarmente in Africa. Quindi tutto diventa, in una guerra che è sempre più ibrida, un problema che noi dobbiamo focalizzare. Questo, quindi, riguarda l'Alleanza Atlantica per esempio, riguarda i nostri partner, riguarda noi, riguarda i Paesi europei".