Italia-Usa: Meloni domani da Biden, focus anche su Africa e Mediterraneo**

Washington, 26 lug. (Adnkronos) – Il tema dell’Africa – al centro dell’attenzione italiana – rappresenterà "il filo rosso della missione" statunitense della premier Giorgia Meloni, in serata attesa a Washington per una due giorni che segnerà la sua prima visita alla Casa Bianca. Dall’amministrazione Biden, rimarcano fonti diplomatiche alla vigilia dell'incontro, sono giunti segnali di apprezzamento per il ruolo dell'Italia su Africa e Medio Oriente.

È un tema, viene rimarcato, che l’Italia ha posto anche al vertice della NATO perché rientra in un unico grande disegno: la centralità mediterranea, l’attenzione sull'Africa, la questione delle risorse allo sviluppo e dell'attenzione anche alla stabilità come elemento di sicurezza, devono essere priorità che riguardano tutti gli alleati e i partner e che devono essere affrontate in tutte le sedi internazionali.

L’incontro con Biden – che si colloca subito dopo la Conferenza di Roma sulla migrazione e lo sviluppo, dopo il Vertice FAO e dopo l’Accordo Ue-Tunisia – permetterà di porre accento sull’attuale strategia italiana verso il Mediterraneo e l’Africa, ovvero sul cosiddetto piano Mattei, sull’intreccio di sfide e opportunità securitarie, migratorie ed energetiche al centro dell’attenzione italiana e dell’Unione europea.