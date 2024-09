Italia-Usa: oggi I messa in italiano alla Saint Patrick di Ny, Tajani 'difendiamo nostra lingua'

New York, 22 set. (Adnkronos) - A New York c'è "una grande comunità italiana e di italo-americani. Crediamo sia giusto difendere la nostra lingua ovunque, anche tra i fedeli che vivono qui a New York, quindi abbiamo chiesto al cardinale e al sacerdote della parrocchia vicina ...

New York, 22 set. (Adnkronos) – A New York c'è "una grande comunità italiana e di italo-americani. Crediamo sia giusto difendere la nostra lingua ovunque, anche tra i fedeli che vivono qui a New York, quindi abbiamo chiesto al cardinale e al sacerdote della parrocchia vicina di poter celebrare una messa in italiano". Lo spiega il vicepremier ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa al consolato italiano, raccontando della messa in italiano che si terrà oggi, per la prima volta, alla cattedrale di San Patrick, sulla 5th Avenue a Manhattan.

"Una messa in italiano, l'ho annunciato in occasione dell'anniversario della Dante Alighieri, è una delle iniziative che facciamo per promuovere la nostra lingua in giro per il mondo, così come ho deciso di organizzare una giornata dell'italofonia con tutti i paesi che parlano l'italiano come lingua ufficiale: l'Italia, San Marino, Svizzera, la Città del Vaticano, ma anche invitando paesi dove ci sono tanti italiani emigrati", ha aggiunto Tajani, ribadendo come la messa in italiano sia una delle "iniziative che abbiamo messo in campo per difendere l'uso della lingua italiana, che è una delle lingue più apprezzate del mondo".