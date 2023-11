Italia-Uzbekistan: Mattarella in visita, con Tashkent partenariato strategico/Adnkronos

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Primo capo di Stato a visitare l'Uzbekistan dai tempi di Oscar Luigi Scalfaro nel 1997, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è in arrivo oggi a Tashkent per una missione che lo porterà anche a Samarcanda, storico ed affascinante crocevia sul...

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Primo capo di Stato a visitare l'Uzbekistan dai tempi di Oscar Luigi Scalfaro nel 1997, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è in arrivo oggi a Tashkent per una missione che lo porterà anche a Samarcanda, storico ed affascinante crocevia sull'antica via della Seta, e a Khiva. Conclusa la visita in Corea del Sud, quella in Uzbekistan avviene a pochi mesi dalla firma, a giugno a Roma alla presenza del Presidente Shavkat Mirziyoyev, della dichiarazione sul partenariato strategico tra i due Paesi. Che ha l'obiettivo di elevare la relazioni tra Roma e Tashkent, in particolare per quanto riguarda i rapporti politici e di sicurezza, la collaborazione economica e commerciale e nel settore umanitario e universitario.

Temi che saranno sviluppati da tre specifici gruppi di lavoro, quando sarà lanciato il dialogo strategico attraverso un incontro dei ministri degli Esteri dei due Paesi. Situato nel cuore dell'Asia centrale, l'Uzbekistan è diventato sempre più rilevante dal punto di vista geopolitico, stretto tra Russia e Cina, e attrattivo per il sistema imprenditoriale italiano, anche grazie al processo di riforme avviato dal Presidente, confermato a luglio per un terzo mandato. Senza contare il dinamismo rappresentato da un Paese che ha 35 milioni di abitanti, con un'età media di poco superiore a 29 anni.

Secondo un recente rapporto della Sace, il piano di riforme perseguito da Mirziyoyev privilegia il miglioramento del business climate, compresa una maggiore protezione dei diritti degli investitori esteri, con l’obiettivo di una transizione verso un’economia di mercato, mentre si amplia il perimetro dei diritti civili (introdotta la tutela delle lavoratrici e della maternità, dell’educazione e della proprietà privata e abolita la pena di morte).

Nel 2020 l’Uzbekistan è stato tra le poche economie al mondo a espandersi e le stime indicano una crescita del 7,4% per il 2021 e del 5,7% nel 2022 (per un Pil di 80,4 miliardi dollari), mentre le previsioni per il 2023 sono di +5,3%. L’economia, i cui principali attori sono grandi gruppi industriali in larga parte partecipati dallo Stato, è fortemente estrattiva: l’80% della produzione è generata dal settore minerario. Il Paese è il secondo produttore dell’area ex-Urss di oro (8° al mondo) e uranio (5° al mondo) e il terzo per gas naturale e rame.

I tentativi di diversificare però sono in atto e la ricerca di macchinari, prodotti e partner italiani ne sono una dimostrazione: il business forum dello scorso 6 giugno a Roma e tutti gli incontri istituzionali che lo hanno accompagnato hanno messo in luce le numerose opportunità e i punti di contatto tra i due Paesi (sono quasi 428 milioni di euro i beni italiani esportati verso l’Uzbekistan nel 2022, mentre l’import si attesta a 107,5 milioni di euro, per un interscambio che si aggira a oltre 532 milioni).

I principali settori di interesse per l’export italiano sono i beni di consumo, la meccanica strumentale, l'agroindustria l’impiantistica e l’elettronica. E poi l'oil and gas: l'Uzbekistan è un Paese produttore di gas, godendo di ampie riserve, ma non di facile estrazione, ragione per cui ha bisogno di investimenti tecnologici. Altri segmenti di mercato, che stanno diventando attrattivi per il nostro sistema produttivo, sono rappresentati dai trasporti e dalle infrastrutture, anche alla luce del Global Gateway, il piano alternativo alla via della Seta cinese lanciato dall’Unione europea.

Di rilievo, infine, la cooperazione culturale tra Roma e Tashkent, che ha uno dei suoi punti di forza principale nella presenza del Politecnico di Torino. Qui Mattarella interverrà domani alla conclusione del seminario 'Direzione 4.0: collaborazione su Istruzione e Innovazione per la trasformazione dell'industria dell'Uzebekistan'. In precedenza il Capo dello Stato incontrerà il Presidente uzbeko Mirziyoyev, mentre sabato sono in programma la visita a Samarcanda e quella a Khiva, prima del rientro in Italia.