Italia Viva presenta un'interrogazione parlamentare sulla vacanza di Conte a Cortina: i dettagli

Italia Viva ha lanciato un’interrogazione parlamentare che ha come protagonista la vacanza che Giuseppe Conte si è concesso a Cortina in compagnia di Olivia Palladino.

Ecco tutti i dettagli.

La vacanza di Conte a Cortina diventa un’interrogazione parlamentare: i dettagli

Giuseppe Conte si è concesso una vacanza a Cortina D’Ampezzo in compagnia della compagna Olivia Palladino, tale soggiorno si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico, che adesso è pronto ad arrivare in Parlamento.

La Senatrice di Italia Viva, Silvia Fregolent, ha depositato la richiesta di un’interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno.

Il “Caso Conte” e i dubbi di Italia Viva: tutti i dettagli

Nella richiesta di interrogazione parlamentare, che è stata presentata dalla Senatrice di Italia Viva, Silvia Fregolent chiede al Ministro dell’Interno:

“Se la scorta dell’on. Giuseppe Conte è stata impegnata a tutela dello stesso a Cortina d’Ampezzo durante il suo pernottamento nel periodo di Capodanno, con quante unità, dove è stata fatta alloggiare e quanto sia stato speso dalle forze dell’ordine per il suddetto periodo”.

Nel documento, la Senatrice di Italia Viva sottolinea anche che dal momento che Conte non si è ancora espresso in merito alla questione, resta da capire:

“Quanto sia costato l’intero soggiorno e chi lo abbia pagato“.

Nessuna replica da parte di Giuseppe Conte: assente sui social

In questi giorni, Giuseppe Conte è stato assente sui social, da Capodanno ad oggi, il Leader del Movimento 5 Stelle ha pubblicato soltanto un post su Facebook per commemorare la scomparsa di Gianluca Vialli.

A quanto pare, Conte al momento ha deciso di non replicare alle accuse che sono state mosse nei suoi confronti.