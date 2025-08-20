Italia vulnerabile: il rapporto Ispra sul rischio idrogeologico

L’Italia si trova a fronteggiare una vera e propria emergenza idrogeologica. Quasi il 95% dei comuni è a rischio di frane, alluvioni e altri eventi estremi. Questo allarmante scenario emerge dal Rapporto Ispra 2025, presentato di recente, che mette in luce un incremento del 15% delle superfici esposte a frane negli ultimi tre anni. Attualmente, il 23% del territorio nazionale è a rischio, coinvolgendo ben oltre 5,7 milioni di persone.

Che dire, si tratta di una situazione che ci riguarda tutti da vicino!

I dati allarmanti del Rapporto Ispra 2025

La situazione è critica, e non possiamo ignorarla. Le regioni di Alto Adige, Toscana, Sardegna e Sicilia stanno vivendo un incremento significativo dei fenomeni franosi. Solo nel 2024 sono state censite 636mila frane. Le aree più vulnerabili, come Bolzano, hanno registrato un incremento del 61,2%, seguite dalla Toscana (+52,8%), Sardegna (+29,4%) e Sicilia (+20,2%). Secondo l’Ispra, questo aumento non è solo un segnale di deterioramento, ma anche il risultato di un miglioramento nella mappatura e nello studio dei fenomeni franosi da parte delle autorità locali. Ma che dire delle persone coinvolte?

Quasi 1,28 milioni di persone vivono in zone a rischio di frane pericolose, con oltre 582.000 famiglie e quasi 742.000 edifici esposti a questo grave pericolo. E non dimentichiamo che la protezione dei nostri beni culturali è anch’essa compromessa, con 14.000 beni a rischio nelle aree più vulnerabili. È davvero una situazione che richiede la nostra attenzione!

Alluvioni e cambiamenti climatici: un binomio pericoloso

Negli ultimi anni, l’Italia ha subito eventi alluvionali devastanti, come quello che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2023, causando danni stimati in 8,6 miliardi di euro. Le inondazioni nelle Marche nel 2022 sono un’altra testimonianza della gravità della situazione. L’aumento delle piogge intense, alimentato dai cambiamenti climatici, sta amplificando questi eventi, rendendo sempre più comuni le flash flood, che mettono a rischio anche aree storicamente considerate sicure. Ti sei mai chiesto quanto possa influire tutto questo sulle nostre vite quotidiane?

L’Ispra avverte che l’intensificazione degli eventi meteorologici ha un impatto diretto su vite umane, edifici e attività economiche. Anche le zone montane non sono esenti da rischi: il 13,8% del territorio montano sopra gli 800 metri è soggetto a valanghe, evidenziando ulteriormente la vulnerabilità del nostro paese. È chiaro che non possiamo permetterci di sottovalutare questi segnali!

Segnali di speranza: la gestione delle spiagge italiane

Nonostante il quadro preoccupante, ci sono segnali di miglioramento per le nostre spiagge italiane. Il rapporto rileva un aumento di 30 km dei tratti costieri in avanzamento, grazie a interventi di ripascimento e protezione. Tuttavia, l’erosione costiera continua a rappresentare una minaccia concreta, con oltre 1.890 km di spiagge che hanno subito alterazioni significative. Ma cosa significa tutto questo per il futuro delle nostre coste?

La gestione delle spiagge resta una sfida complessa. Le aree naturali non trattate perdono porzioni di territorio molto più rapidamente rispetto a quelle sottoposte a interventi di protezione. L’ISPRA ha sviluppato strumenti come la piattaforma IdroGEO, che fornisce dati aggiornati sulla pericolosità del suolo, e il Repertorio nazionale degli interventi, per tenere traccia delle azioni di difesa del suolo. Dal 1999, sono stati finanziati circa 26mila interventi per un valore di oltre 19 miliardi di euro. È evidente che stiamo facendo progressi, ma c’è ancora molto da fare!

Il 2024 segna l’inizio di un nuovo ciclo di aggiornamenti delle mappe di pericolosità alluvionale, con l’obiettivo di rendere disponibili i nuovi dati entro il 2026. Questi strumenti rappresentano un passo importante verso una gestione più efficace del rischio idrogeologico in Italia. Possiamo davvero sperare in un futuro più sicuro per il nostro paese?