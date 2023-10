Italian Political Awards, valorizzata l'attività dei parlamentari

Roma, 18 ott. (askanews) – Si è svolta a Roma, presso la Sala “Caduti di Nassirya” del Senato la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Premio Italian Political Awards, ideato e promosso dall’associazione Italian Politics, costituita a inizio 2023. L’intento è quello di valorizzare le attività parlamentari premiando i membri, che si sono distinti per il loro contributo e l’elaborazione di nuove policy making finalizzate alla risoluzione dei problemi e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Abbiamo parlato con Giuseppe De Lucia, Presidente Italian Politics:

“L’idea alla base del premio è di mettere in evidenza coloro che realizzano attività di policy making di valore e innescare quella sana competizione che può migliorare il processo legislativo e decisionale. Abbiamo cercato di riproporre lo stesso modello applicato al Parlamento europeo individuando parametri qualitativi in base ai quali saranno valutati i parlamentari. Pensiamo che il Parlamento sia il fulcro della democrazia dei Paesi liberali e che la centralità del membro del Parlamento sia fondamentale per la realizzazione del processo di policy making”

Le categorie per il 2023 sono state cinque: Ambiente ed Energia, Transizione digitale, Sanità, Infrastrutture e Trasporti, Cultura e Ricerca scientifica. Quattro parlamentari per ciascuna categoria e un vincitore.

La selezione è annuale e avviene attraverso parametri oggettivi e di osservazioni espresse dalla commissione di valutazione istituita presso la school of Government della LUISS nonché da rappresentanti accademici esperti del settore.

Tra le categorie di assegnazione del premio: la “Miglior attività legislativa, di controllo, di rappresentanza, di cooperazione trans parlamentare”. L’intento è di realizzare un riconoscimento analogo anche per i parlamentari italiani. È inoltre intervenuto il Prof. Gaetano Quagliariello, Professore Luiss di Storia Contemporanea:

“Quello del parlamentare, quando lo si fa bene, è un lavoro complesso. Il parlamentare deve rappresentare i propri elettori e fare politica, ma deve sapersi anche impadronire tecnicamente dei dossier che affronta. I Political Awards intendono premiare il lavoro di quanti, alla Camera e al Senato, avranno fornito un contributo di rilievo nell’elaborazione delle più importanti politiche pubbliche”.

L’idea dell’Italian Political Awards nasce dall’esperienza degli Awards- Member of European Parliament Awards assegnati ogni anno ai deputati del Parlamento Europeo che si sono distinti per il loro impegno a favore dell’Unione europea e per il loro contributo al lavoro del Parlamento europeo.