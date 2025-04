Italiana a Miami, "Made in Italy è il nostro biglietto da visita"

Roma, 15 apr. (askanews) – Lavinia Colasanto è una giornalista italiana, viene da Roma, e vive a Miami da 7 anni. Partecipa alle attività dell’Istituto Italiano di Cultura di Miami, e scrive per Italia Report Usa. “Noi italiani quando ci spostiamo all’estero siamo molto più orgogliosi del fatto di essere italiani. Si creano delle comunità, delle comunità che si aiutano a vicenda nel business, nella vita di tutti giorni. La comunità – racconta ad askanews – è in crescita e si aiuta da ogni punto di vista, si fa amicizia ma anche nel business”.

“I ranking attuali – prosegue la giornalista italiana, che insieme a Roberto Onofri e alla Miss Italia, Gloria Zanin, ha presentato l’Oscar dei Porti 2025, sulle eccellenze italiane – sono in crescita anno per anno, le richieste di passaporti, di cittadinanze, sempre in aumento. A Miami si vive bene, si lavora bene, è un luogo dove si vive bene, c’è un clima favorevole, è una città che da questo punto di vista regala tantissimo”.

“Per quanto riguarda il business, ovviamente il Made in Italy è il nostro biglietto da visita – conclude – perché noi portiamo l’eccellenza all’estero, in gran parte dei settori, in particolar modo nella cucina e nel design. Non è un caso che qui se si fa una passeggiata in uno dei quartieri più popolari come il Design District si notano solo cognomi italiani, così come nei ristoranti dove i nostri chef, grandi chef, aprono delle location che sono a dir poco meravigliose”.