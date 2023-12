Italiana una delle 10 migliori cliniche odontoiatriche europee

Roma, 21 dic. (askanews) – Il portale Top Dental Practice, alla costante ricerca delle più prestigiose e innovative strutture odontoiatriche di tutto il mondo e facendo particolare attenzione ai servizi di eccellenza utilizzati in questo ambito, ha voluto intraprendere una ricerca nel campo della medicina odontoiatrica europea.

Lo scopo è stato quello di verificare se anche nel vecchio continente, dove la tendenza più diffusa nel mondo dentale appare essere quella delle offerte low cost e del turismo odontoiatrico, si stesse facendo strada anche un’offerta di tipo differente, quella delle super cliniche hi-tech, che sono ormai realtà consolidata in paesi come USA, Emirati Arabi e alcuni Stati orientali.

La ricerca è stata lunga e la lista contiene nomi prestigiosi, ma solo uno di questi è italiano. E’ La clinica Odontoaesthetics del professor Stefano Scavia ad essere nella classifica delle migliori 10 cliniche Europee secondo la ricerca condotta dal prestigioso portale.

Si dice orgoglioso Il Prof. Stefano Scavia di far parte di una classifica così importante che comprende realtà di tutta Europa e contento che sia stata premiata la continua ricerca di soluzioni innovative che permettono ai suoi clienti di affrontare problemi, spesso prolungati nel tempo e apparentemente irrisolvibili, con l’impiego di tecniche non traumatiche e non invasive