Italiani all'estero, Carè: sono fondamentali per il nostro export

Roma, 19 gen. (askanews) – “Io credo che gli italiani all’estero siano fondamentali per l’Italia” e che “siano fondamentali non soltanto per quanto riguarda la promozione della lingua e della cultura italiana, ma soprattutto da un punto di vista economico”. Lo ha detto il deputato del Pd Nicola Carè, eletto nella ripartizione Africa, Asia e Oceania della circoscrizione estero, a margine di una conferenza stampa alla Camera.

“Il punto di vista economico – ha spiegato Carè – è fondamentale perché un terzo del Pil italiano è basato sull’export e gli italiani all’estero incidono profondamente sul revenue del Pil”.

“Quello che dobbiamo fare assolutamente – secondo Carè – è aiutare questi cittadini a non sentirsi isolati, non sentirsi emigrati. Sono a tutti i livelli cittadini italiani, cittadini di serie A, e quindi noi dobbiamo fare tre cose: farli sentire partecipi e farli sentire ancora figli di questa Italia”. Poi bisogna “far sì che attraverso un sistema, un programma culturale e linguistico arrivi a loro questo messaggio e, terzo, far sì che la comunità italiana, cioè i cittadini italiani, riconoscano che il cittadino italiano residente all’estero non è una persona che se n’è voluta andare per motivi economici, ma ha a cuore una cosa fondamentale: ha a cuore l’Italia, ha un amore viscerale verso questo paese e farebbe qualsiasi cosa per aiutare la patria”.