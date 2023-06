Italiani e agricoltura: 13° rapporto a Roma fra alluvioni e siccità

Roma, 20 giu. (askanews) – “Dalle ultime edizioni del Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura”, realizzato dalla Fondazione UniVerde con Noto Sondaggi e in partnership con Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, è evidente che gli italiani ritengono l’agricoltura uno dei settori chiave per lo sviluppo dell’economia del Paese, dato confermato anche quest’anno dall’85% degli intervistati. Proprio dalla legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, che ho firmato nel maggio 2001, sono nate quelle realtà che oggi rappresentano le nuove forze di rilancio, in termini di eccellenza delle produzioni, di tutela del territorio e della proposta di servizi” afferma il Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio.

Oltre all’altissimo gradimento per l’agricoltura multifunzionale e i suoi servizi, i dati del 13° Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura”, che sarà presentato a Roma il 22 giugno, rilevano gli agriturismi come strategici per il rilancio del turismo (87%), oltre alla fortissima domanda di mercati contadini di prossimità (87%). Produttori, coltivatori e mercati contadini sono inoltre garanzia di sicurezza agroalimentare.

Occorre tuttavia agire tempestivamente con adeguate politiche di mitigazione ed adattamento: “La crisi climatica ci mette di fronte a un’emergenza che impone azioni decise. La siccità dello scorso anno è stata drammatica e la gestione delle acque dolci è sempre più una priorità. Occorre il sostegno a investimenti in innovazione ecodigital anche in ambito agricolo, una delle componenti importanti nel percorso di salvaguardia della risorsa idrica e per la sicurezza alimentare”.

Di questi e di altri temi se ne parlerà al convegno “Agricoltura e risorse idriche: le sfide dell’emergenza climatica” promosso da Fondazione UniVerde, Coldiretti, con il supporto di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme, in collaborazione con Noto Sondaggi, Fondazione Campagna Amica, ANBI – Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue e il magazine Innovazione.PA.

L’appuntamento è a Roma, giovedì 22 giugno, ore 9.00, presso la Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi, sede nazionale di Coldiretti, e in diretta streaming su Radio Radicale.

Sarà presentato il XIII Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura” oltre alla traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2023.

Event Partners: GMT, Menowatt Ge, EPM, AVR federata Anima Confindustria, AlmavivA.

