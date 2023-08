Un grave incidente si è consumato ieri fra le strade di New York, dove una donna non ha rispettato un semaforo rosso e ha investito con la sua automobile 7 persone che passavano sulle strisce pedonali. Tra i pedoni c’erano anche due italiani: Giulia e Matteo.

Italiani investiti a New York: chi sono i due sposini Matteo e Giulia

I due italiani coinvolti nell’incidente di New York si chiamano Matteo Maj, un graphic designer di 51 anni e Giulia Gardani, 34enne istruttrice federale di tennis. Se nello scontro Matteo non ha subito pericolose ferite, non è andata allo stesso modo a Giulia. La donna, infatti, ha riportato gravi danni anche se, fortunatamente, non dovrebbe essere in pericolo di vita. “Doveva essere il loro viaggio di nozze – racconta la sorella di Matteo intervistata da ‘Il Corriere della Sera’- “La notizia ci ha sconvolto ma Matteo ci ha rassicurato di essere fuori pericolo, così come, seppur il quadro clinico è ancora abbastanza critico, non si trova in pericolo di vita neppure Giulia.”

La donna è scappata: si indaga

La donna che era alla guida dell’automobile non si è fermata dopo l’incidente ed è scappata. Gli agenti di polizia, però, sono riusciti a rintracciarla nel quartiere del Queens dopo che la donna si era schiantata contro un’altra vettura sulla Long Island Expressway. Si indaga, ma al momento la polizia ha eslcuso che possa essersi trattato di un attacco terroristico.