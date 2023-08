Italiani non pagano conto in Albania, l'Ambasciata: "Liquidato con fondi della presidente Meloni"

Italiani non pagano conto in Albania, l'Ambasciata: "Liquidato con fondi dell...

Nei giorni scorsi un gruppo di turisti italiani che si trovava in vacanza in Albania era fuggito da un ristorante di Berat, senza pagare il conto. La vicenda è immediatamente rimbalzata sulla stampa locale fino ad arrivare sui social. A non aver preso bene quanto accaduto è stata evidentemente il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si è mobilitata personalmente per risolvere la situazione. A rendere noto i dettagli è stata l’Ambasciata italiana a Tirana che, attraverso i canali ufficiali ha provveduto a diramare un comunicato.

Italiani non pagano il conto in Albania, Meloni lo salda tramite l’Ambasciata

L’Ambasciata italiana ha tenuto a precisare che il presidente del Consiglio Meloni ha saldato il conto usando propri “fondi personali”. Oltre a ciò, è stato fatto anche presente che l’Ambasciata di Tirana ha avuto come ruolo quello di “effettuare materialmente il versamento”.

Non ultimo è stato auspicato che un certo tipo di episodi non accada più: “Su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat. Gli italiani rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano”.

Il racconto del primo ministro albanese Edi Rama

Nel frattempo, il primo ministro albanese Edi Rama, in una intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa” ha raccontato: “Sui media albanesi e su TikTok non si parlava d’altro che di un gruppo di italiani scappati da un ristorante a Berat senza pagare. Il proprietario ha minimizzato. Quando l’ho raccontato a Giorgia, tutti ridevano. Lei ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: ‘Vada a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere il rispetto così'”.