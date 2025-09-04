Italiano colpita a Lisbona racconta il trauma del terremoto del 2009

Un grave incidente a Lisbona ha coinvolto una cittadina italiana, che ha descritto la sua esperienza come un ritorno ai ricordi traumatici del terremoto dell’Aquila, avvenuto nel 2009. L’evento, accaduto il [data], ha scosso la comunità italiana e ha suscitato preoccupazione per la sicurezza dei connazionali all’estero.

Il racconto dell’incidente

La donna, presente nella capitale portoghese per motivi di lavoro, ha riferito ai soccorritori di aver avvertito una forte paura, simile a quella provata durante il devastante terremoto che colpì l’Aquila. “Mi è sembrato di rivivere quei momenti terribili. La terra tremava e io non sapevo come reagire,” ha dichiarato. Le autorità locali hanno confermato che l’incidente ha coinvolto un numero imprecisato di persone, ma fortunatamente non ci sono state vittime. Sul posto, è stato confermato che la sicurezza è stata immediatamente garantita.

Il terremoto dell’Aquila: un ricordo doloroso

Il terremoto dell’Aquila, che ha devastato la città nel 2009, ha lasciato cicatrici profonde nella memoria collettiva italiana. Con una magnitudo di 6.3, il sisma ha causato centinaia di morti e migliaia di sfollati. La testimonianza della donna ferita a Lisbona mette in luce come eventi simili possano riattivare traumi latenti. “Ogni volta che sento tremare la terra, rivivo quel momento. È un incubo che non finisce mai,” ha aggiunto, evidenziando l’impatto emotivo di esperienze traumatiche.

Reazioni e supporto

Le reazioni all’incidente sono state immediate. Il consolato italiano a Lisbona ha attivato le procedure di emergenza per supportare i cittadini italiani coinvolti. “Siamo in contatto con le autorità portoghesi e stiamo facendo il possibile per garantire la sicurezza dei nostri connazionali,” ha affermato un portavoce dell’ambasciata. Inoltre, diversi gruppi di supporto per le vittime di traumi stanno offrendo assistenza psicologica a chi ha vissuto situazioni simili. L’importanza del supporto psicologico dopo esperienze traumatiche è fondamentale per la ripresa.