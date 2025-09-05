Italiano ferita in attacco a Lisbona: un ricordo del terremoto del 2009

Una giovane italiana è rimasta ferita in un attacco a Lisbona, richiamando alla mente i traumatici eventi del terremoto dell’Aquila del 2009. La donna, visibilmente scossa, ha raccontato i momenti di terrore vissuti in quella tragica occasione, descrivendo come la paura sia riemersa con la stessa intensità.

Il racconto dell’incidente

La ferita, identificata come Maria Rossi, ha parlato ai microfoni di testate locali dopo l’incidente avvenuto nel centro di Lisbona venerdì scorso.

“Mi sono sentita come se il mondo stesse crollando di nuovo attorno a me”, ha dichiarato. L’attacco, che ha colpito un affollato mercato, ha provocato diversi feriti e una reazione immediata delle forze dell’ordine.

Maria ha descritto l’evento come un incubo: “Ho sentito un’esplosione, e in un attimo ho visto persone correre in preda al panico. Mi sono trovata a terra, e il dolore è stato immediato.” La giovane è stata trasportata in ospedale con lesioni non gravi ma significative. La sua reazione emotiva, però, è stata quella di chi ha già vissuto un trauma simile, amplificando il senso di vulnerabilità.

Confronto con il terremoto dell’Aquila

Il racconto di Maria ha inevitabilmente riaperto ferite mai del tutto rimarginate per molti italiani. Il terremoto dell’Aquila, che ha devastato la città nel 2009, ha lasciato una cicatrice profonda nella nazione. “Rivedere il caos, la gente spaventata, mi ha fatto tornare indietro nel tempo”, ha spiegato. Molti nelle comunità italiane hanno espresso solidarietà, comprendendo la durezza della sua esperienza.

Le autorità locali hanno espresso la loro vicinanza alla giovane, sottolineando l’importanza di supportare le vittime di traumi. “È fondamentale offrire un aiuto psicologico a chi ha vissuto eventi traumatici. Non possiamo permettere che il passato continui a tormentare il presente”, ha affermato un rappresentante della Protezione Civile.

La situazione attuale a Lisbona

Le forze dell’ordine portoghesi hanno avviato un’indagine approfondita sull’incidente, garantendo che la sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta. “Stiamo lavorando per garantire che eventi simili non si ripetano”, ha dichiarato il portavoce della polizia. I media portoghesi hanno già iniziato a seguire la vicenda, riportando aggiornamenti in tempo reale.

Maria, ora in fase di recupero, ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto. “La comunità è incredibile, e questo mi dà forza per affrontare i miei demoni”, ha concluso. La storia di Maria non è solo un racconto di paura, ma un potente promemoria della resilienza umana di fronte alle avversità.