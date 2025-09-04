Italiano ferito a Lisbona evoca ricordi del terremoto dell'Aquila

Una giovane italiana, ferita durante un incidente a Lisbona, ha descritto le sue esperienze con parole cariche di angoscia, evocando il terrore del terremoto che nel 2009 devastò l’Aquila. L’episodio, accaduto in una delle zone più affollate della capitale portoghese, ha lasciato un segno indelebile nella memoria della vittima, che ha vissuto momenti di panico e confusione.

Il racconto di una vittima

La giovane donna, identificata come Maria Rossi, ha dichiarato: “Mi è sembrato di rivivere il terremoto dell’Aquila del 2009. Ogni rumore, ogni scossa mi ha riportato indietro nel tempo. È stato un momento di pura angoscia.” L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando un gruppo di turisti italiani è stato coinvolto in un’improvvisa esplosione all’interno di un ristorante. Maria, insieme ad altre persone, è stata immediatamente soccorsa dai servizi di emergenza locali.

Secondo quanto riportato dalla Protezione Civile, l’esplosione ha provocato diversi feriti e danni significativi alla struttura. I soccorritori sono giunti sul posto in pochi minuti per prestare assistenza. “Sul posto confermiamo che sono stati attivati tutti i protocolli di emergenza. La situazione è sotto controllo,” ha dichiarato un portavoce delle autorità locali.

Il terremoto dell’Aquila: un ricordo doloroso

Il terremoto dell’Aquila, che si è verificato il 6 aprile 2009, ha causato la morte di oltre 300 persone e ha distrutto gran parte della città. Il ricordo di quella notte fatale è ancora vivo nella mente di molti italiani, e l’esperienza di Maria risveglia ferite mai completamente rimarginate. “La paura e l’incertezza di quel momento sono tornate a galla,” ha continuato a raccontare.

Molti testimoni oculari hanno confermato il panico che si è diffuso nella zona subito dopo l’incidente. “Ho sentito un boato e poi il caos. Ho pensato subito al terremoto dell’Aquila,” ha affermato un altro turista presente. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per determinare le cause esatte dell’esplosione e garantire la sicurezza dei cittadini.

Reazioni e sviluppi futuri

Le autorità italiane, consapevoli dell’impatto emotivo di questa tragedia, hanno espresso la loro solidarietà a Maria e agli altri feriti. Il Ministro degli Esteri ha reso noto che si stanno seguendo gli sviluppi della situazione e che i servizi consolari sono stati attivati per fornire supporto agli italiani coinvolti. “Siamo in contatto con le autorità portoghesi e stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini,” ha dichiarato.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00: Secondo le ultime notizie, sono stati registrati circa 15 feriti, di cui tre in condizioni serie. I soccorsi continuano a lavorare sul posto e sono stati attivati ulteriori rinforzi per gestire la situazione. La comunità italiana a Lisbona è in allerta e offre supporto ai cittadini colpiti dalla tragedia.