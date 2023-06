Le spiagge caraibiche di Tenerife si tingono di giallo. Un italiano è stato trovato morto, ma il padre in Italia lo ha scoperto solamente a una settimana dal decesso. Si tratta di Gianmarco Fenzi, giovane livornese di 29 anni.

Italiano trovato morto sulla spiaggia di Tenerife: è giallo sulla causa

La notizia rimbalza dopo ben sette giorni dal ritrovamento senza vita di Gianmarco. “Ho scoperto della scomparsa di mio figlio solo dopo una settimana”, rivela oggi il padre del giovane, che non è ancora a conoscenza delle cause e delle dinamiche del decesso.

“Non so come è morto mio figlio – dichiara Carlo Fenzi – Non ho la minima idea del motivo per il quale le autorità spagnole non mi abbiano neanche avvertito, visto che solo dopo una settimana ho scoperto della scomparsa di Gianmarco”.

Il padre ha saputo della morte del figlio sui social

Papà Carlo non intende lanciare accuse, nonostante il comprensibile dolore per la morte del giovane figlio. Ma chiede verità e trasparenza. Anche perché ha appreso dai social la notizia del decesso di Gianmarco. Lo ha scopeto dalle voci e dalla rete. Non è stato informato neppure dalla Farnesina, e nemmeno dalle forze dell’ordine delle Canarie.

“Loro – racconta – hanno scritto il suo nome, mi hanno risposto che non sapevano nulla, ma poi si sono informati e mi hanno spiegato che era vero. Ho chiamato quindi la polizia, dicendo di essere suo padre, e mi hanno detto che avevano fatto l’autopsia, ma senza entrare nel dettaglio delle cause della morte. Per telefono non ho saputo di più, per questo vado lì, voglio capire come mai ha perso la vita. Non voglio incolpare nessuno sulla mancata notizia, ma con un po’ più di impegno le autorità potevano arrivare a me. Veramente non so altro di più”.

Gianmarco Fenzi è stato ritrovato in una spiaggia della costa di Adeje. Le autorità hanno disposto l’autopsia sul corpo del giovane 29enne.

Si trovava a Tenerife per lavoro. Ha servito ai tavoli del ristorante “La piazzetta del mar” fino all’ottobre scorso. I suoi colleghi non hanno avuto più notizie dall’autunno 2022.

Il sogno di un ristorante a Minorca

Gianmarco era un ragazzo dalle mille risorse. Intraprendente come pochi, tanto che in un primo momento si era trasferito con papà Carlo a Minorca, con l’obiettivo di aprire un ristorante di cucina toscana col padre.

“Avevo detto che lo avrei aiutato per l’avviamento dell’attività per tre anni – non si dà pace il signor Carlo – poi però sono rimasto lì per cinque. Ho più di 70 anni, avevo bisogno di riprendere un po’ la mia libertà, sono tornato in Italia e con lui i contatti erano diventati meno assidui, non giornalieri diciamo. Le nostre strade si sono dunque divise: io sono tornato a Livorno e lui, forse perché aveva più amici, si è spostato alle Canarie, a Tenerife. In generale aveva tantissimi amici”.

Oggi nessuno parla e sembra aver visto nulla in quella spiaggia.