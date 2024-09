ITALMOTO: L'e-bike "TRIONFALE" protagonista all'IBF di Misano

Misano Adriatico, 16 set. (askanews) – Si è svolto a Misano Adriatico l’importante appuntamento dedicato agli appassionati della bicicletta, un evento di caratura nazionale giunto alla sua settima edizione. L’Italian Bike Festival, organizzato da Movestro con il supporto di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna, è una grande vetrina per i marchi più prestigiosi del settore che hanno l’obiettivo di far conoscere le ultime novità in fatto di biciclette, abbigliamento e accessori tecnologici. Italmoto, brand leader di settore alla sua prima partecipazione, ha esposto alcune delle sue e-bike più rappresentative, riservando il posto d’onore a Trionfale, e-bike all round di chiara derivazione motociclistica. Abbiamo parlato con Ludovica Negri, Direttrice Marketing Italmoto:

“Per noi è la prima volta che partecipiamo a questa fiera ed è per noi un momento molto importante, cosi che il pubblico possa vedere non solo i nostri prodotti ma anche provarli. La Trionfale è il nostro primo prodotto Made in Italy, gran parte della struttura telaistica è fatta in casa e la presentiamo in un evento in cui è possibile provarla in una pista”.

L’approccio imprenditoriale di Italmoto è di investire in tecnologia e design per creare un polo italiano per la produzione di veicoli elettrici a due ruote: una “Vision” molto chiara:

“L’obiettivo della nostra azienda – continua Ludovica – è quello di creare un polo che ci permetta di staccarci quasi del tutto dal mondo asiatico e quindi di riuscire a fare in house o con partner limitrofi quanti più componenti possibili dei veicoli elettrici a due ruote che produciamo”.

Centralissima è l’attenzione al design e allo stile di ogni veicolo, fondamentale per la costruzione di un concetto di “unicità”: per valorizzare la storicità del brand, la linea delle e-bike Italmoto di oggi strizza l’occhio a quello dei modelli anni ’50 e ’60. Abbiamo poi parlato con Diego Della Spina, Designer Italmoto:

“La genesi del progetto è quella di rievocare i modelli anni ’60 del motociclismo italiano. Il brand nasce in quegli anni e l’idea è di portare un occhio al green con un telaio totalmente disegnato da noi in Italia”.

La grande novità di questa edizione dell’Italian Bike festival è stata la Trionfale Italia “Limited Edition” che ha vestito per l’occasione i colori dell’Italia:

“Sicuramente un chiaro riferimento al Made in Italy, essendo un prodotto per l’80% realizzato da noi. Abbiamo pensato a dare merito anche all’Italia. Non per altro green, abbiamo display smart che ci possono dare uno spunto verso il futuro però con forti radici italiane”.

L’azienda sta implementando una efficace rete vendita per tutti gli appassionati, composta da concessionari di automobili, motocicli e da una propria piattaforma e-commerce.