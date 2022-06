Roma, 29 giu. (Adnkronos) – "Lo Ius scholae arriva in Aula. Legge doverosa, necessaria per tutelare ragazze e ragazzi che studiano nelle nostre scuole, che con i propri coetanei italiani condividono tutto tranne i diritti. È l’occasione per sanare un’ingiustizia. Fiera che il Pd sia in prima linea".

Lo scrive su Twitter Anna Ascani, vicepresidente del Pd e sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico.