Ius Scholae: Fornaro, 'da destra propaganda becera, è norma di civiltà'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Una propaganda becera su un tema di diritti concreto, un'ingiustizia che va sanata". Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera e membro della Affari Costituzionali, replica così alle accuse di Fdi secondo cui lo Ius Scholae all'esame della commissione sarebbe il tentativo di "creare nuovi elettori" dando la cittadinanza agli stranieri.

Ieri avete iniziato l'iter in commissione, ma non solo Fdi anche la Lega è contro la legge… "C'è un ostruzionismo fortissimo di Lega e Fdi. Abbiamo impiegato due ore a fare un voto… ma -dice Fornaro all'Adnkronos- l'importante è che si sia iniziato l'iter con il voto sugli emendamenti".

"Questa è una legge attesa, una norma di civiltà che riguarda i minori che vivono in Italia e frequentano le scuole con i nostri figli.

Ora a 18 anni questi ragazzi si ritrovano in un limbo da cui spesso non riescono ad uscire. E' un'ingiustizia enorme. Quindi il nostro auspicio è che Lega e Fdi abbandonino l'ostruzionismo per un atteggiamento costruttivo. Noi comunque andiamo avanti".